Incidente a San Giorgio a Cremano, la Smart finisce contro un bar: attimi di terrore e due feriti

Smart perde il controllo e si schianta contro i tavolini di un bar: due feriti. Poteva trasformarsi in tragedia la disavventura che ha avuto luogo alle 12 circa in piazzetta Europa, all’incrocio con la principale via Manzoni. Una Smart bianca, con a bordo un ventenne, mentre percorreva la strada principale all’altezza del civico 228 ha perso il controllo, a causa dell’asfalto bagnato, finendo contro un cordolo e schiantandosi contro il bar Yogi.

L’auto è entrata nel bar, impattando contro i tavolini nell’area all’aperto e colpendo due persone che erano sedute a prendere un caffè. Tanta paura, urla e preoccupazione anche a causa del passaggio, a quell’ora, di molti ragazzi che stanno uscendo da scuola ad orario anticipato. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia municipale di San Giorgio, coordinati dal capitano Antonio Fascia, poi i Vigili del Fuoco e l’ambulanza.

Le due persone ferite, ma non in modo grave, sono state trasportate all’Ospedale del Mare e si attende la prognosi. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto illeso e a seguito dei controlli delle forze dell’ordine è risultato negativo all’alcoltest. I danni al locale sono notevoli, anche se non c’è stata alcuna denuncia, intanto gli inquirenti del comando dei vigil, agli ordini del comandante Gabriele Ruppi, stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona per comprendere meglio la dinamica.