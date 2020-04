Incidente a San Giorgio: l'auto finisce contro un palazzo, donna in ospedale

Nuovi attimi di paura in via Pittore, nel centro di San Giorgio a Cremano, teatro domenica pomeriggio dalla gambizzazione di un giovane macellaio. Ieri notte, poco prima delle 23:30, una donna ha perso il controllo della sua automobile, finendo per schiantarsi a velocità sostenuta contro il muro di un palazzo a due passi da piazza Troisi. La 37enne conducente ha riportato alcune ferite alla schiena che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale, fortunatamente in condizioni giudicate non gravi.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, i quali hanno provveduto a chiudere la strada per facilitare le operazioni di soccorso dell'ambulanza. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il sinistro sarebbe stato causato da una banale distrazione della donna, residente a pochi metri dal luogo dell'incidente. L'urto contro il marciapiede avrebbe poi provocato il violento testacoda che ha di fatto distrutto la fiancata dell'auto. I militari stanno svolgendo in queste ore controlli di rito sui documenti di circolazione del veicolo.

