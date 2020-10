Incidente a Napoli, 68enne travolto e ucciso da un'auto su corso San Giovanni

È morto sul colpo un 68enne napoletano investito da un'auto mentre stava attraversando via Reggia di Portici, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L' uomo e' stato travolto poco dopo le 8 di questa mattina da una Ford Fiesta condotta da un 38enne che proveniva da via Vespucci ed era diretta verso la zona industriale.

La dinamica dell'investimento è in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia municipale di Napoli, diretta da Antonio Muriano, che sta procedendo all'ascolto delle testimonianze dopo aver effettuato i rilievi planimetrici sul posto. Il pedone, residente a Chiaia, è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti hanno sequestrato l'auto e, come da prassi in questi casi, hanno sottoposto il conducente dell'auto ai test per rilevare eventuali alterazioni del suo stato psico fisico.