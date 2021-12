Incidente a Torre Annunziata, un morto e un ferito grave

Incidente stradale poco prima dell'alba sul corso: un ragazzo è morto e un amico è rimasto gravemente ferito. È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sul corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata.

Dalla prima ricostruzione, pare che uno scooter con a bordo due ragazzi di Napoli sia arrivato nella parte finale del corso a velocità sostenuta e il centauro abbia perso il controllo, andando a sbattere contro le auto in sosta. Per uno dei giovani non c'è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 ha soccorso l'altro ragazzo, ora ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata.