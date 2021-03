Incidente a via Petrarca, 13enne travolta da un motorino: è ricoverata in gravi condizioni

Stava attraversando la strada, in via Petrarca, quando è stata investita da un motorino: G.I., tredici anni, è caduta e ha perso conoscenza. Suo padre l'ha sollevata da terra e l'ha trasportata al pronto soccorso più vicino, quello del Fatebenefratelli, dove i medici hanno eseguito tutti gli esami urgenti. Forte commozione cerebrale e fratture multiple, questa la diagnosi. Un codice rosso, che ha reso necessario il trasferimento nella notte in un reparto di neurochirurgia.

La ragazzina è il ferito più grave nell'incidente: anche i due giovani in sella allo scooter sono stati trasportati in ospedale. Al Cardarelli. Le loro condizioni sono meno gravi anche perché entrambi indossavano il casco, come hanno accertato i poliziotti chiamati a effettuare i rilievi. Quattro volanti, tre ambulanze e decine di giovani e residenti sono accorsi sul posto. «C'è stata tensione - dice Marco Varriale, che ha visto il dramma dal balcone - Ho sentito un boato, mi sono affacciato. Subito dopo, sono sceso anche io in strada». L'impatto è avvenuto all'altezza del numero civico 93 della via panoramica, non lontano dal bar Miranapoli.

L'allarme è stato lanciato alle 22, quasi allo scattare del coprifuoco. Stando alle fotografie scattate dai testimoni, la zona era ancora abbastanza trafficata, nonostante i divieti rafforzati per ridurre i contagi.

«Sono passati almeno venticinque minuti prima che arrivassero i soccorsi per un incidente che ha coinvolto diverse persone», sostiene Varriale, che aggiunge: «Uno dei ragazzi è rimasto sull'asfalto per tutto quel tempo. Un altro ferito è stato invece soccorso da un parente, che lo ha caricato nella sua auto».

Pesa l'emergenza sanitaria, che ha fatto aumentare Sos e chiamate al 118, e anche la dinamica dello scontro va ricostruita.

Per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, gli agenti del commissariato di Posillipo guidati dal vicequestore Ludovica Carpino hanno avviato gli accertamenti di rito.

