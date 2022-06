Incidente sull'asse mediano oggi: morto 21enne, ferite le tre amiche in auto con lui

La pioggia battente e il manto stradale scivoloso sono stati fatali per un giovane ventunenne che ha perso la vita stanotte lungo l’asse mediano. Per Peppe Pagano non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti lungo l’asse viario il ragazzo era già morto. Ferite le tre giovani che si trovavano con lui.

L’incidente stanotte intorno alle due dopo una serata trascorsa al Lago Patria tra il litorale Flegreo e domizio. Il giovane si trovava a bordo della Fiat 500 quando di improvviso la macchina ha sbandato andando ad urtare contro il guardrail poi cappottandosi con i quattro giovani a bordo. Per estrarre gli altri passeggeri della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I ragazzi poco prima dell’incidente avevano postato una storia su Instagram in cui veniva immortalata la loro spensieratezza e felicità. Tantissimo dolore sui social dove gli amici hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia.