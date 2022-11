Auto investe ciclista, muore sul colpo un agricoltore di Acerra

ACERRA. Auto contro bicicletta, muore un contadino in pensione di 69 anni. L’incidente è avvenuto ieri sera lungo la provinciale che da Pomigliano conduce ad Acerra.

L’anziano, un contadino in pensione di 69 anni stava rincasando ad Acerra quando è stato investito da una Lancia Musa che è sopraggiunta nel suo stesso senso di marcia. A bordo dell’auto che viaggiava anch’essa da Pomigliano verso Acerra c’erano un uomo di 47 anni e sua moglie. Sul posto, allertati dall'automobilista, sono giunti immediatamente un’ambulanza del 118, carabinieri e vigili urbani, ma per l’anziano ciclista non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai poliziotti municipali di Acerra.

La strada priva di illuminazione è particolarmente buia ed è stata in passato teatro di molti altri incidenti. Lo scontro è avvenuto quando da poco erano passate le 20, la bicicletta è stata letteralmente sbalzata sull'asfalto insieme all'anziano in seguito all'impatto con l'auto che l'ha investita in pieno. Sia la Lancia che il ciclista viaggiavano in direzione di Acerra quando all'altezza di un ponte su cui passa l'asse Mediano si sono scontrati. Sull'asfalto, dai primi rilievi effettuati dai carabinieri e dai vigili urbani di Acerra, non ci sarebbero tracce di frenata.

Vincenzo Crimaldi, la vittima aveva 69 anni, era sposato e con figli e lavorava come contadino fino a quando non è andato in pensione. Il conducente dell'auto, C.F. viaggiava insieme alla moglie: entrambi in evidente stato di choc non hanno saputo fornire alle forze dell'ordine informazioni dettagliate sulla modalità con cui è avvenuto l'incidente. Le indagini, coperte dal massimo riserbo, sono ancora in corso per chiarire le cause che hanno determinato l'impatto mortale.