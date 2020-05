Scontro tra auto a Pomigliano, muore una donna di 74 anni: forse un malore alla guida

Pomigliano d'Arco. Tragico incidente questa mattina a Pomigliano d'Arco in via Emilia. Nel fatale impatto tra due vetture, ha perso la vita una donna, Maria Giglio, 74 anni, residente a Pomigliano, ma originaria del vicino comune di Casalnuovo di Napoli. Rianimata dagli agenti del locale comando di polizia municipale (agli ordini del comandante Luigi Maiello), che le hanno apportato i primi soccorsi, la donna è stata poi trasportata in ambulanza all'Ospedale del Mare, dove e morta poco dopo. Illesi invece gli occupanti dell'altra auto coinvolta.

Da una prima ricostruzione degli inquirenti, a causare il fatale impatto, probabilmente, un malore accusato dalla 74enne mentre era alla guida, ed in seguito al quale avrebbe perso il controllo dell'auto finendo la corsa contro l'altra vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

