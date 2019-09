Lunedì 2 Settembre 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 22:16

Benedetto Apostoli, 22 anni, la cui famiglia è originaria di Qualiano, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Monaco di Baviera, in Germania. Il giovane, nato in Germania, si recava spesso a Qualiano per fare visita ai parenti. I familiari di Benedetto hanno ricevuto stamani la notizia della sua morte proprio mentre erano in vacanza a Qualiano. Il papà Domenico e la mamma Sabina stavano trascorrendo un periodo di ferie nella loro cittadina di origine. Benedetto era a bordo di un’Audi R8 con un amico quando ha impattato contro il guard rail finendo nella corsia opposta e schiantandosi contro un albero. Il giovane ha perso la vita sul colpo. Grave il suo amico, invece, trasportato in ospedale.