Martedì 2 Luglio 2019, 22:04

​Ha perso la vita il motociclista coinvolto in un tamponamento con un furgone sull’autostrada A3, Napoli-Salerno, tra le uscite di Torre Annunziata sud e nord in direzione del capoluogo regionale. Sul posto per i rilievi la polizia stradala di Angri agli ordini del comandante Alfredo Rosalba. La vittima è un napoletano di 45 anni. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Reato per il quale è indagato a piede libero l’autista del furgone. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.