Incidente a Caivano oggi, donna in ospedale con trauma cranico e ferite

Pauroso incidente tra due autovetture in via Necropoli, all’incrocio della trafficata arteria di via Enrico De Nicola a Caivano.

Coinvolte una Lancia Musa e una Renault Scenic. Il forte impatto ha provocato il ribaltamento della Lancia Musa e ad avere la peggio è stata la conducente, una donna di circa 40 anni, che ha riportato un trauma cranico e lesioni alla spalla.

APPROFONDIMENTI MANTOVA Incidente con la moto contro un'auto parcheggiata, scappa per non... CHE BOTTA Jason Momoa, incidente per l'attore di Acquaman: frontale... LA STORIA Ingegnere navale di Torre del Greco perde le gambe in un incidente a...

La donna, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferta all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.

Alcuni pezzi di carrozzeria della Renault sono volati anche sull'adiacente marciapiede, ma per fortuna in quel momento nessun pedone stava attravesando la strada.

Sul posto sono giunte subito anche due pattuglie della polizia locale, agli ordini del comandante Espedito Giglio, che hanno provveduto a transennare l’area interessata dal sinistro e a predisporre un percorso alternativo per automobilisti e pedoni.

Tanta paura per i residenti, scesi in strada dopo aver avvertito il forte boato, causato dal violento impatto.

Gli agenti di polizia municipale stanno effettuato i rilievi per definire la causa dell’incidente, verosimilmente dovuto all'eccessiva velocità, che ha mandato in tilt il traffico veicolare nell’intera zona, un’arteria principale che collega Caivano alle città di Napoli e Caserta.