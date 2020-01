Stava dirigendosi a San Giuseppe Vesuviano per festeggiare il primo giorno dell'anno in compagnia di amici e parenti, insieme al figlioletto. Un percorso a lui familiare, fatto probabilmente tutti i giorni. Il 31 dicembre, però, gli ha riservato il più terribile degli eventi: un incidente che gli ha tolto la vita, senza lasciargli scampo. San Silvestro tragico a Poggiomarino dove un 47enne, Giuseppe Orbuso, è morto nel corso di un incidente stradale avvenuto in via Filippo Turati. Con lui, in auto, il figlioletto di 9 anni, ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli e tuttora in prognosi riservata. I medici lo tengono sotto osservazione ma, allo stato attuale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto intorno alle 22,30 del 31 dicembre: poche ore prima della mezzanotte che, come di consueto, viene salutata da tutti con festeggiamenti, brindisi e fuochi d'artificio. A Poggiomarino quest'anno l'arrivo della mezzanotte ha quasi coinciso con la tragedia: proprio mentre si passava nel nuovo anno, via Turati è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i carabinieri e gli operatori del 118 erano ancora al lavoro. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo stava percorrendo la strada in direzione di San Giuseppe Vesuviano, quando da una via laterale è sbucata una vettura che ha centrato in pieno la sua 500 X. L'auto ha sbattuto contro un palo e si è capovolta, subito ridotta ad un ammasso di lamiere: Orbuso è rimasto incastrato, mentre il figlioletto è stato sbalzato fuori.

​San Silvestro di sangue nel Napoletano: uomo muore in un incidente stradale, il figlio di 9 anni in ospedale

L'ALLARME

Lo schianto ha subito allertato i residenti di via Turati, una strada solitamente molto trafficata, che conduce alla vicina San Giuseppe Vesuviano ma anche agli imbocchi della strada statale 268 del Vesuvio. Un andirivieni di macchine, dunque, che si è interrotto immediatamente appena si è verificato l'incidente. La gente si è riversata in strada, immediatamente molti hanno chiesto aiuto telefonando ai carabinieri e chiamando l'ambulanza. La scena che si è presentata ai presenti, tuttavia, lasciava poco spazio alla speranza: la macchina di Orbuso era capovolta e l'uomo era dentro, incastrato nelle lamiere e privo di sensi. Il personale medico e le stesse forze dell'ordine hanno dovuto liberarlo dopo un lavoro lungo e complesso. Subito soccorso, invece, il bambino: paradossalmente il suo volo oltre l'abitacolo gli ha salvato la vita, perché ha evitato che rimanesse anche lui prigioniero delle lamiere dell'automobile, come il padre.

SOCCORSI

Il bambino è stato porto d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, dove tuttora viene monitorato costantemente dai medici. Le condizioni restano gravi. Il piccolo, però, dovrebbe salvarsi. A nulla sono valsi, invece, i tentativi per soccorrere Giuseppe Orbuso: ai medici non è restato altro da fare che constatare la morte del 47enne di Poggiomarino già in via Filippo Turati. In ospedale anche i due uomini a bordo dell'altra macchina, ma le loro condizioni non sono considerate gravi. Le indagini dovranno ora chiarire le loro eventuali responsabilità: secondo la prima ricostruzione la loro auto sarebbe sbucata da via Salvatore Di Giacomo, che è una strada che si interseca con via Turati, ma è secondaria. Tuttavia soltanto nei prossimi giorni sarà possibile ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente: il 31 i carabinieri hanno lavorato fino a notte inoltrata per effettuare tutti i rilievi, mentre oggi potrebbero essere acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo la via. L'episodio ha suscitato sgomento e dolore nella cittadina vesuviana, dove in tanti hanno rinunciato a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in segno di lutto. Anche sui social si sono moltiplicati gli appelli ad evitare fuochi d'artificio e botti per esprimere il cordoglio alla famiglia di Orbuso. Il 47enne era molto conosciuto a Poggiomarino, considerato un uomo gioviale e sempre disponibile con tutti. Faceva l'agente di commercio ed era spesso in strada, utilizzava la macchina di frequente ed era considerato molto esperto nella guida. L'altro ieri aveva svolto una serie di commissioni, poi era andato a prendere il figlioletto per dirigersi insieme a lui a San Giuseppe Vesuviano, dove avrebbe trascorso il Capodanno insieme ad altri amici e parenti. Ha percorso una strada che conosceva bene, ma si è ritrovato travolto da un'altra vettura ed ha perso la vita in pochi minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA