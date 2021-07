Due sono stati dimessi, uno potrebbe subire un intervento chirurgico, mentre migliorano le condizioni degli altri feriti nell'incidente di Capri e ricoverati all’Ospedale del mare. Tutti hanno subito più traumi a bordo del minibus, ma non sono in pericolo di vita. Soltanto uno resta in prognosi riservata, «ma i i medici nutrono buone speranze per evitare la nefrectomia», si legge nel bollettino dell’Asl Napoli 1 Centro.