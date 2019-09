Tragico incidente sulla circumvallazione esterna: morto 16enne in motorino senza casco

Martedì 10 Settembre 2019, 18:11

Tragico incidente stradale in via Pascoli, la strada che collega la circumvallazione esterna con la frazione Arpino. Un 16enne di Volla è morto dopo essersi scontrato con lo scooter frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta di marcia e sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Per lui inutili i soccorsi dei sanitari del 118 prontamente intervenuti.Pietro avrebbe compiuto 17 anni a gennaio. Una ricorrenza però che non potrà più raggiungere. Il ragazzo guidava un Liberty e, a quanto pare, non indossava il casco. Illeso, miracolosamente, un altro giovane pure coinvolto nell'incidente.