Due giovani napoletani sono entrambi ricoverati in prognosi riservata dopo lo scontro che li ha coinvolti lunedì sera. La coppia di amici, ciascuno di 34 anni, stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda 300 su via Ferrante imparato, nel quartiere San Giovanni a Teduccio quando ha impattato contro un Suv.



Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 e dai rilievi effettuati subito dopo dalla sezione Infortunistica della polizia municipale è risultato che l'auto usciva da un passo carrabile e che, nello scontro, sono stati coinvolti altri 3 veicoli in sosta. Gli agenti comandati da Antonio Muriano hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell'impatto e sottoposto ai test tossicologici il conducente del Suv e i due centauri, sebbene questi ultimi siano ricoverati rispettivamente all'ospedale Cardarelli e all'ospedale del Mare.



I poliziotti municipali hanno anche acquisito immagini della videosorveglianza in zona per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente che sembra non aver coinvolto testimoni.