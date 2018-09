Mercoledì 5 Settembre 2018, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro frontale in galleria, Statale Sorrentina in tilt. L'incidente è avvenuto questa mattina, tre le auto coivolte e un camper che viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono giunti oltre alle forze dell'ordine anche i Vigili del Fuoco che hanno liberato dalle lamiere del suo fuoristrada una donna trasportata poi d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Il tunnel dove è avvenuto il frontale è quello di Varano, chiuso poco dopo l'incidente assieme alla galleria di Fratte in direzione Napoli. Un blocco che ha causato gravi danni alla circolazione costretta a deviare per Castellammare, creando ingorghi e lunghe file in direzione Napoli. Poco dopo le 13 la galleria è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.