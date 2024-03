Incidente nella Galleria Vittoria di Napoli: auto finisce sul guardrail

Incidente per fortuna solo «scenografico» questa notte nella Galleria Vittoria di Napoli. Un giovane ha perso il controllo della sua auto mentre procedeva in direzione via Acton ed è finito sul guardrail.

Per liberare la Galleria è stato necessaro l'intervento del reparto di infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli. Il giovane al volante - illeso - era senza patente. Neanche a dirlo, il video dei soccorsi è diventato virale sui social.