Schianto fatale scooter-auto a Giugliano, perde la vita un 25enne

Tragico incidente questa sera a Giugliano. Un giovane di appena 25 anni ha perso la vita a seguito di uno schianto tra uno scooter e un’auto lungo il Corso Campano.

La vittima, Andrea Pragliola, era a bordo di un Beverly quando si è scontrata con una Alfa Romeo Giulietta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. L’impatto è stato così violento che lo scooter ha distrutto un paletto di protezione presente sul marciapiede finendo nella saracinesca di un’attività commerciale. La vittima è caduta rovinosamente al suolo a qualche metro di distanza dal motorino. Per il giovane, che pare abitasse a poche centinaia di metri dal luogo dello schianto, non c’è stato nulla da fare.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente che ora è al vaglio della polizia municipale di Giugliano.