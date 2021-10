Napoli: Ilona morta sulla A1, prime ipotesi sulle cause dell'incidente in moto

Ci sono dei nuovi risvolti in seguito alla morte di Ilona Castaldo, la 26enne di Afragola deceduta in un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava insieme ad un ragazzo - poi finito in gravi condizioni all’ospedale di Frattamaggiore - e tre automobili i cui passeggeri sono rimasti illesi.

Gli agenti della polizia stradale hanno acquisito e visionato le prime immagini provenienti da alcune telecamere di videosorveglianza poste nel tratto dell’autostrada A1, dove è avvenuto l’incidente. Da questi filmati la moto della ragazza appare priva di danni.

In seguito sono partite le indagini e sono state rese note le prime ipotesi degli inquirenti: la ragazza potrebbe essere sbalzata in seguito ad un’improvvisa accelerazione della moto per poi essere stata travolta dalle altre auto presenti in autostrada, oppure sarebbe caduta bruscamente sull'asfalto a causa di un urto della ruota anteriore della moto con un oggetto posto sulla strada. Il corpo della 26enne è ora affidato all’autorità giudiziaria che probabilmente effettuerà nei prossimi giorni l’esame autoptico.