Incidente a Ischia: chi era Cassandra Mele, caporal maggiore dell'Esercito appassionata di ciclismo

Il ciclismo era la sua passione e da quella bici non si separava mai. Cassandra Mele, caporale maggiore dell'Esercito Italiano, accanto alla dedizione per la sua professione aveva l'amore per il ciclismo, tanto da definirsi sui social una vera e propria “sport addicted”.

Sempre in sella ad una bici, in giro per le stradine della sua isola, Ischia, Cassandra amava documentare le sue escursioni a caccia di tramonti e paesaggi mozzafiato.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Ischia oggi, morta caporale maggiore dell'Esercito:... L'INCIDENTE Incidente a Ischia, arrestata per omicidio stradale la 26enne che ha...

Un animo da combattente vera quello di Cassandra, che dietro le citazioni sui social dei suoi autori preferiti, celava tutta la sua voglia di vivere a pieno, escursione dopo escursione. La giovane 37enne non si è mai arresa alla vita, neppure dopo un intervento al ginocchio che l'aveva costretta a fermarsi per un po'.

Cassandra viveva un sogno fatto di tramonti, buon cibo e mare, sempre affiancata dai suoi compagni d'avventure e dalla sua famiglia, con le sorelle che considerava il suo “luogo sicuro”. Stamane la vita di Cassandra è stata stronacata proprio in sella alla sua bici, ma il suo sogno resta.