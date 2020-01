Napoli, travolte da auto mentre fanno jogging, l'ira dei residenti: incidente annunciato

LEGGI ANCHE

Stavano facendo jogging quando sono state travolte da una Smart guidata da un 19enne. Per due donne, entrambe poco più che trentenni, si è reso necessario il trasporto e il successivo ricovero all'ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L'incidente si è verificato ieri mattina in via Marano-Pianura, nei pressi di un noto panificio. Giovanna e Sonia (nomi di fantasia) avevano da poco imboccato la curva del «Pinguino» quando sono state centrate in pieno dall'autovettura in corsa. Un impatto violentissimo, secondo il racconto di alcuni testimoni. Il guidatore, un 19enne della zona, si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo del sinistro sono giunti, dopo alcuni minuti, i medici del 118, le pattuglie dei carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale. Il vetro anteriore della Smart è andato in frantumi e sull'asfalto erano ben visibili alcune macchie di sangue.Il giovane alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo in un punto dell'arteria dove da tempo immemore è segnalata la presenza di una perdita idrica, che si sarebbe trasformata (causa le basse temperature della notte) in una lunga lastra di ghiaccio. La Smart sarebbe scivolata acquisendo maggiore velocità. Il 19 enne avrebbe dunque perso il controllo del mezzo per le condizioni - non proprio ottimali - del manto stradale, ma non si esclude nemmeno che stesse viaggiando ad elevata velocità in un punto particolarmente critico e già in passato teatro di analoghi incidenti. I carabinieri hanno condotto il 19enne in caserma, dove è stato sottoposto all'alcoltest. I risultati dell'esame saranno noti nelle prossime ore.La polemica si è poi spostata - come spesso accade - sui social network. Scatenati i residenti di via Marano-Pianura. «Quella perdita idrica è lì da anni e a nulla sono valse le continue segnalazioni ai vigili urbani. Nessuno sa - sottolineano diversi utenti Facebook - di chi sia la competenza, se del Comune di Marano o delle aziende regionali che forniscono l'acqua ai cittadini e che hanno competenza anche per la manutenzione del sottosuolo». Per altri residenti, invece, si è trattato di un «incidente annunciato». «Ce lo aspettavamo - spiega Pasquale, pensionato della zona -. Quella perdita idrica è uno dei tanti misteri irrisolti di questa zona della città, frazione di Marano confinante con il comune di Napoli, da anni abbandonata al proprio destino».Via Marano-Pianura è balzata più volte, nel corso degli ultimi mesi, agli onori delle cronache. Una parte della carreggiata è franata un anno fa e ancora oggi sono in corso lavori per la messa in sicurezza dell'arteria e dei costoni che affacciano su Pianura e Quarto. Il traffico è sistematicamente in tilt anche a causa della continua apertura di buche e voragini nella zona di via Soffritto e via Mandracchio. In più di un'occasione i vigili urbani di Marano e di Napoli hanno dovuto dichiarare off limits alcuni tratti stradali. Il risultato? Caos, traffico infernale, incidenti a ripetizione e proteste a non finire.