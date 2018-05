Incidente sul lavoro mortale nel Napoletano, a Giugliano: a perdere la vita, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, sarebbe un cittadino straniero. Al momento ancora non è chiara la dinamica. L'incidente, spiega su Facebook il primo cittadino di Giugliano, Antonio Poziello, è avvenuto in via San Francesco a Patria, «in uno stabilimento della zona industriale della nostra città». «Si tratta di qualcosa di terribile, che colpisce nel profondo ciascuno di noi. La città tutta, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, si stringono ai familiari del lavoratore ed ai colleghi. L'Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino - sottolinea - Le organizzazioni sindacali avevano dedicato il primo maggio appena trascorso proprio alla sicurezza sul lavoro. Il triste allungarsi dell'elenco delle vittime del lavoro è la tragica conferma della necessità di tenere alta l'attenzione sul tema e di investimenti sulla sicurezza e formazione dei lavoratori. Non si può continuare a morire di lavoro».

Giovedì 3 Maggio 2018, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 15:27

