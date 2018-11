Giovedì 15 Novembre 2018, 12:23

Incidente sul lavoro a Marano: un operaio è morto mentre lavorava sul tetto della scuola elementare Ranucci. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era incaricato di posizionare guaina sul tetto dell'istituo, oggetto di interventi di restyling. L'operaio, di cui non si conosce ancora l'identità, non si sa per quale ragione, ha perso l'equilibrio ed è caduto sull’asfalto perdendo la vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Marano, diretti da Gabriele Lo Conte, e il neo sindaco Rodolfo Visconti.