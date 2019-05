Dramma sul lavoro nel Napoletano: operaio cade dalla scala e muore

Martedì 21 Maggio 2019, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un operaio edile di 64 anni, Arturo Cecere, residente a Giugliano, è deceduto oggi a Villaricca. L'uomo è caduto da una scala su cui era salito per eseguire dei lavoratori in muratura in un terreno ubicato al corso Italia. Il 64 enne ha battuto violentemente la testa ed è stato soccorso dal titolare del fondo. Cecere è stato accompagnato all'ospedale San Giuliano di Giugliano e da lì, su disposizione dei sanitari, presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è deceduto nella tarda mattinata.Indagano i carabinieri della stazione di Villaricca e i militari dell'Arma della compagnia di Marano. Il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico sul corpo della vittima. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei militari, che stanno eseguendo gli accertamenti di rito sul luogo dove si è consumata la tragedia.