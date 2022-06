Una mattanza. Tre giovani morti in dieci giorni sulle strade del giuglianese e tutti in circostanze analoghe, dopo notti di festa e momenti di divertimento postati su Facebook e Instagram. Dopo i 21enni Emanuele Svolazzo e Giuseppe Capodanno, il primo deceduto in via Manzoni a Giugliano e il secondo sull’asse mediano, l’ultima vittima si chiama Marco Merone, 25 anni, di Pozzuoli.

