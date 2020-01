Investite mentre fanno jogging, due donne in ospedale tra Napoli e Marano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investite mentre fanno jogging in. È di due feriti, entrambi accompagnati in ospedale, il bilancio dell'incidente verificatosi stamani nel tratto di confine tra i comuni di Marano e Napoli.Un 19enne alla guida di una Smart, per cause ancora da accertare, ha travolto due donne, entrambe sulla trentina. Un impatto violentissimo. L'auto ha perso il controllo in un punto dove da tempo è stata segnalata anche una perdita idrica che si sarebbe trasformata in lastra di ghiaccio.Sul luogo sono giunti i mezzi di soccorso, una pattuglia dei carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Marano. Sull'asfalto ci sono numerose numerose macchie di sangue. Le due donne sono state accompagnate al Cardarelli. Il 19enne è stato sottoposto all'alcoltest.