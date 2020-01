Incidente metrò Piscinola, la protesta dei cittadini dei comuni a nord di Napoli: «Tagliati fuori dai collegamenti con il centro»

Cittadini e attivisti dei comuni a nord di Napoli si sono dati appuntamento stamani all'esterno della stazione metro di Chiaiano, dove era stata indetta una assemblea pubblica sul tema del diritto al trasporto e alla mobilità.



LEGGI ANCHE

«Dopo l'incidente di dieci giorni fa alla metro linea 1 - hanno tuonato gli attivisti di Marano, Mugnano, Villaricca, Calvizzano e Qualiano - una vasta fetta di cittadini, in particolare lavoratori pendolari e studenti dei nostri comuni, è rimasta completamente tagliata fuori dai collegamenti con il centro di Napoli. L'arteria a ridosso della metro di Piscinola e Chiaiano, via Toscanella, è congestionata e tutto ciò sta creando enormi disagi a migliaia di persone, molti dei quali muniti di abbonamenti di cui non possono fruire».



LEGGI ANCHE

Poi le richieste: «Vogliamo l'istituzione di una linea bus che colleghi i nostri comuni alla metro dei Colli Aminei, nonché il rimborso degli abbonamenti annuali e mensili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA