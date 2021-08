Incidente minibus a Capri, lacrime e striscioni a Napoli per i funerali dell'autista

È giunto in piazza accolto dall'affetto di parenti, amici e di chiunque, nel cuore di Napoli lo conoscesse, il feretro di Emanuele Melillo, l'autista di 32 anni deceduto nel grave incidente occorso a Capri lo scorso 22 luglio nel quale sono rimaste ferite 23 persone.

In piazza San Gaetano, davanti al complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, dove sono in corso i funerali, sono stati affissi diversi striscioni, tutti per dare l'ultimo saluto al giovane autista deceduto. Quello più toccante, sistemato sul campanile, raffigura Pino Daniele, Maradona e Gesù che attendono, davanti a una fermata, l'arrivo del bus alla cui guida c'è proprio lui. I tre, quando lo vedono arrivare, esclamano: «Già qui!». In alto infine la scritta: «Dal cuore di Napoli a Emanuele. Chi simmo nuje pè ggiudicà».

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Bus precipitato a Capri, autista morto: la compagna ​incinta ha... L'INCIDENTE Incidente minibus a Capri, via libera del pm alla sepoltura... L'INCHIESTA Incidente minibus a Capri, la testimonianza di un passeggero:...

Anche i supporter azzurri della Curva A hanno voluto lasciare un messaggio al loro compagno di tifo con la scritta «Ciao Emanuele» e su un ultimo messaggio si legge «Ciao Emanuele rimarrai sempre nei nostri cuori».