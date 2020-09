Tragedia questa notte in via Etruschi, una diciottenne ha perso la vita in terribile un incidente. La strada collega Acerra a Caivano, intorno all'1.30, Paola era alla guida di uno scooter e con lei, seduta sulla sellino c'era un'amica. Le ragazze facevano ritorno a casa. Ad un certo punto lo scooter finisce fuori strada, probabilmente perché urtato da una vettura. I carabinieri di Acerra sono intervenuti sul posto per le indagini e fare chiarezza sulla dinamica.

Paola è caduta su un tubo per l'irrigazione dell'acqua che le ha procurato ferite mortali alla gola. L'amica è stata trasportata alla clinica Villa dei Fiori, le sue condizioni non sono gravi. Diciotto anni compiuti da due mesi, una grande perdita nel comune a nord di Napoli, dove la ragazza era molto conosciuta. Scrivono sulla sua bacheca: «Non esisteranno mai le parole giuste per spiegare quanto sia ingiusto tutto questo Paola. Ti ricorderò sempre come la ragazza più solare e dolce che abbia mai conosciuto». Anche la campagna elettorale si ferma in segno di lutto con saracinesche chiuse delle sedi elettorali e lo stop dei comizi.

