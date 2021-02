Un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente a Ercolano. La tragedia intorno alle 15 quando per ragioni tutte da chiarire il giovane, in sella ad una moto, si è scontrato con un furgone in via Benedetto Cozzolino. Il ragazzo è morto sul colpo. La vittima è di Torre del Greco. Sul posto, per gli accertamenti del caso, ci sono le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 17:35

