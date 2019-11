Incidente a Castellammare, 46enne sbanda con la Smart e finisce contro il new jersey in cemento: morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico impatto nella notte, perde la vita 46enne di. È successo poco dopo la mezzanotte tra il viale Europa e corso Italia a Castellammare di Stabia , l'uomo a bordo di una Smart modello Forfour ha sbandato con la vettura andando a sbattere contro un new jersey in cemento. Si tratta di uno dei grossi dissuasori per il traffico che sono stati installati poco dopo il cantiere per i lavori della nuova stazione Eav, posizionati per il restringimento della carreggiata. Il 46enne era da solo in auto quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto non hanno trovato segni di altre vetture coinvolte o scooter. L'uomo è morto sul colpo e sul cadavere è stata disposta l'autopsia. Non si esclude che possa essere stato un malore a causare l'incidente. Il 46enne era appena uscito dalla superstrada di Castellammare in direzione Costiera.