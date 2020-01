​San Silvestro di sangue nel Napoletano: uomo muore in un incidente stradale, il figlio di 9 anni in ospedale

San Silvestro tragico a Poggiomarino dove un 47enne, Giuseppe Orbuso, ha perso la vita nel corso di un incidente stradale avvenuto in via Filippo Turati. Con lui, in auto, il figlioletto di 9 anni, ora ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo stava percorrendo la strada in direzione di San Giuseppe Vesuviano, quando da una via laterale è sbucata una vettura che ha centrato in pieno la sua 500 X. L’auto ha sbattuto contro un palo e si è capovolta, subito ridotta ad un ammasso di lamiere: Orbuso è rimasto incastrato, mentre il figlioletto è stato sbalzato fuori. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: ai medici non è restato altro da fare che constatare la morte del 47enne di Poggiomarino. In ospedale anche i due uomini a bordo dell’altra macchina, ma le loro condizioni non sono considerate gravi. Sotto osservazione, invece, il figlio della vittima. L’episodio ha suscitato sgomento e dolore nella cittadina vesuviana, dove in tanti hanno rinunciato a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in segno di lutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA