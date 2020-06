Scontro auto-scooter nel Napoletano, muore motociclista ​di 40 anni

Frontale tra un motorino ed un’automobile a Pollena Trocchia, deceduto il giovane a bordo dello scooter.

Grave incidente nella località Carcavone, zona a monte del territorio, l’episodio, che ha visto coinvolti un'auto ed uno scooter, è avvenuto nel tardo pomeriggio. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, purtroppo il giovane, 40 anni, in sella allo scooter non ce l’ha fatta.

Sul posto ci sono ancora i carabinieri del nucleo Radiomobile di Torre del Greco ed una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza per accertare la dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che lo scontro frontale si sia verificato tra la piazza Amodio e la strada secondaria che porta nella località Carcavone, la zona a monte della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA