Incidente mortale tra San Paolo Bel Sito e Palma Campania: muore un 46enne

L'incidente si è verificato intorno alle 21 di questa sera, un 46enne di San Paolo Bel Sito in moto è stato colpito in pieno da un'auto mentre cercava di svoltare nell'area di servizio sulla strada provinciale che da San Paolo Bel Sito porta a Palma Campania.

L'uomo probabilmente, che lavorava saltuariamente, era intento a consegnare polli a domicilio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Nola per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. L'uomo sarebbe morto sul colpo a causa dell'impatto con l'auto.