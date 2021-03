Malore in auto, uomo accosta e muore stroncato da un infarto sulla circumvallazione esterna

Tragedia a Mugnano, in via Pietro Nenni, a due passi dalla circumvallazione esterna. Un uomo è deceduto poco fa, con ogni probabilità è stato stroncato da un infarto. L'uomo ha accusato un malore in auto, ha accostato ed è uscito dall'abitacolo. Poco dopo è stramazzato al suolo ed inutili si sono rilevati i tentativi di rianimarlo. L'uomo risiede, secondo quanto appurato dai militari dell'Arma giunti sul posto, nel comune di San Giorgio a Cremano. Sul posto sono accorsi, oltre ai i carabinieri della locale stazione, gli operatori del 118.

Sul luogo della tragedia è presente anche il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro. Il traffico è in tilt.

