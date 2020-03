Un napoletano di 45 anni fra i tre disabili morti nello schianto del pulmino a Cortona

Tornavano da un corso di ballo e sono morti nello schianto del pulmino su cui viaggiavano contro un albero. Le vittime sono tre disabili, che hanno perso la vita ieri sera lungo la strada provinciale 28, in località La Fratta, nel comune di Cortona (Arezzo). I deceduti sono Ivan Osmeri, 45 anni, di Passignano sul Trasimeno (Pg), Luigi Romano, 45enne originario di Napoli, e Selene Foschi, 43 anni, di Livorno. La conducente del pulmino, un'operatrice socio sanitaria quarantenne romena, residente sul lago Trasimeno, è ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo.

LEGGI ANCHE Incidente ad Arezzo, pullman contro un albero: tre morti e 5 feriti gravi

Sul pulmino di una cooperativa di assistenza per disabili viaggiavano otto persone, che rientravano da Manciano di Castiglion Fiorentino (Ar) dove, come ogni lunedì, si era svolta l'attività di ballo prevista nel programma della residenza per adulti con disabilità intellettive. Per cause in corso di accertamento, forse per il fondo stradale bagnato dalla pioggia battente, il mezzo ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un albero. Sarebbe stata la stessa conducente a chiamare i soccorsi.

Nel pulmino viaggiavano tre uomini e tre donne, a formare coppie per il ballo, ed un altro ospite che lavora come aiutocuoco in un'altra struttura presso Manciano e l'autista. Altri tre disabili sono ricoverati in serie condizioni all'ospedale di Siena. I disabili erano ospiti di una residenza sociale attiva in Valdichiana, con sede in località Ferretto di Cortona.



Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA