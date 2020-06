In scooter con l'amico, cade e batte la testa: 14enne gravissimo nel Napoletano

E' in condizioni disperate il 14 enne coinvolto, poco fa, in un incidente stradale tra via Merolla e il corso Europa, nel centro di Marano. Il giovane era a bordo di uno scooter e viaggiava insieme ad un suo coetaneo. Entrambi - dalle prime ricostruzioni - pare non indossassero il casco protettivo. E' stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le condizioni del giovane vengono definite gravissime dalle forze dell'ordine intervenute. Sul posto sono accorsi vigili urbani e i carabinieri della locale Compagnia. Il 14 enne avrebbe perso il controllo dello scooter e avrebbe battuto violentemente la testa sull'asfalto.

Ultimo aggiornamento: 19:18

