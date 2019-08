Incidente nel Napoletano, centauro sbanda per evitare furgone contromano: 28enne in ospedale

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:34

Incidente per un 28enne di San Sebastiano, che poco prima delle 15 è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'angolo tra via Gianturco e via Pittore, nel pieno centro di San Giorgio a Cremano. Il giovane, in sella alla sua moto, è infatti finito a terra dopo aver sbandato per evitare un furgone che giungeva contromano all'incrocio. L'uomo alla guida del veicolo, dipendente di una ditta di volantinaggio del Beneventano, ha affermato di non essersi accorto della segnaletica in quanto non frequentatore abituale della zona.Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale, coordinati nella circostanza dal capitano Giorgio Carcatella. I caschi bianchi hanno ricostruito la dinamica del sinistro ed effettuato tutte le verifiche del caso: sanzionato con una multa il conducente «distratto», sequestrato il furgone poiché sprovvisto di revisione. Il centauro 28enne, visibilmente dolorante a una gamba ma sempre rimasto cosciente, è stato invece trasportato in ambulanza all'ospedale del Mare. Le sue condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni.