Domenica 30 Giugno 2019, 17:58

Anziana investita da un'autovettura in via San Rocco, a Marano. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, gli agenti della municipale e i carabinieri della locale compagnia. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. L'investitore sarebbe un 50enne, che era in auto con due bambini. Avrebbe impattato la donna all'altezza di un ristorante della zona. L'anziana, trasportata d'urgenza in ospedale, sarebbe in pericolo di vita.