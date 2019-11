Auto sul marciapiede a Napoli, investiti due cugini: 19enne in prognosi riservata

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 27 Novembre, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovani napoletani sono stati travolti da un'auto, mentre camminavano su un marciapiede a Scampia . La vettura stava procedendo su via Ettore Ciccotti, quando il conducente ha perso il controllo, investendo i ragazzi intorno alle ore 14.00.Le vittime, due cugini, entrambi di 19 anni e residenti nel quartiere, sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli dove uno di loro è stato ricoverato in prognosi riservata. Per l'altro ferito, I medici hanno stabilito 10 giorni di prognosi salvo complicazioni. Alla guida della vettura Chevrolet che ha invaso il marciapiede, c'era un 58enne napoletano diretto verso la zona del Don Guanella, anche lui residente a Scampia.Dal sopralluogo e dagli accertamenti effettuati dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale, comandata da Antonio Muriano, è emerso che l'auto procedeva a velocità elevata. Inoltre la vettura non era coperta da assicurazione ed era sprovvista di revisione mentre l'uomo aveva una patente scaduta da 10 anni. Gli agenti, hanno sequestrato il veicolo e disposto i test tossicologici per il conducente, dei quali si attendono i risultati.