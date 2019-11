Napoli, l'inseguimento finisce malissimo: auto contro spartitraffico, due poliziotti in ospedale

Incidente per due poliziotti a Napoli, finiti in ospedale ieri notte, dopo uno schianto in auto. Gli agenti, intorno alle 22, erano a bordo di una volante della polizia di Stato e insieme ad altri colleghi, stavano effettuando un inseguimento quando il loro veicolo è andato a sbattere contro lo spartitraffico metallico.



L'episodio è avvenuto in piazza Garibaldi e l'auto è rimasta danneggiata e bloccata dallo schianto. I due poliziotti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'Ospedale del Mare per un codice verde refertato all'agente che si trovava al posto del passeggero anteriore mentre il conducente, un 42enne, è stato assistito al Cardarelli.



Nessuno dei due agenti ha riportato ferite gravi nonostante l'impatto violento con lo spartitraffico forse causato dalla necessità di evitare un ciclomotore o un pedone. Sul sinistro stradale procede la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano. © RIPRODUZIONE RISERVATA