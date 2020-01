Napoli est, violento impatto tra auto, feriti due bimbi: conducente in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata a San Giovanni a Teduccio. Due bambini sono rimasti feriti a seguito dello scontro tra due automobili, e il conducente di una delle vetture subito dopo è fuggito, perdendo però la targa: il proprietario è già stato rintracciato e denunciato.L'incidente è accaduto ieri mattina. Ancora da accertare la dinamica e le cause del sinistro. L'unico dato certo è che i due bimbi che viaggiavano a bordo di una delle due auto sono rimasti seriamente feriti, anche se fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. I piccoli, che viaggiavano con i genitori, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale Santobono: guariranno in trenta e trentacinque giorni. I bimbi erano a bordo di una delle due auto coinvolte nell'incidente.La polizia municipale, giunta sul posto, ha trovato solo una vettura: quella sulla quale viaggiavano, appunto, i minori. Sull'asfalto c'era però la targa anteriore di un altro veicolo. Gli investigatori quindi, attraverso il numero di targa, sono riusciti a risalire e individuare il proprietario, residente in un Comune della provincia. Sulla base di questa importante traccia sono subito scattate le indagini, affidate ai caschi bianchi della sezione Incidentistica stradale di via De Giaxa.Gli agenti della municipale hanno quindi trovato un' autovettura nei pressi dell'abitazione del proprietario del veicolo, con danni alla carrozzeria che potrebbero essere, secondo i primi rilievi eseguiti dalla Municipale, compatibili con l'incidente avvenuto poco prima. Pertanto il proprietario dell'auto - che potrebbe essere lo stesso conducente - è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito ed è stato denunciato per lesioni ed omissione di soccorso.Un fatto appare chiaro: alla base di quest'ultimo incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente anche più gravi, c'è l'alta velocità. Nonostante le ripetute campagne tese a sensibilizzare l'educazione stradale e il rispetto del codice della strada, a Napoli i dati relativi agli incidenti su strada presentano un netto aumento. E cresce anche, purtroppo, il numero dei morti sulla strada. Secondo gli ultimi dati Aci-Istat, nel 2018, nella Città Metropolitana di Napoli si sono verificati 5.181 incidenti stradali che hanno causato 88 morti e 7.344 feriti. Rispetto all'anno precedente, risultano in calo sia i sinistri (-1,6%) che i decessi (-7,4%). Pressoché stazionario, invece, è l'andamento degli infortuni (+0,3%). In questo contesto, spicca il dato negativo del comune di Napoli dove, a fronte di una flessione degli incidenti (-3,2%; 2.298 in totale), si registra un aumento considerevole dei morti (+28%; 32 in termini assoluti) e più contenuto dei feriti (+1,3%; 3.149). In base alle stime del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative al 2010 e rivalutate al 2018 con l'indice Istat, il costo sociale annuo degli incidenti in Campania è quantificabile ad un miliardo e 142 milioni di euro.