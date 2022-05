Incidente senza feriti nell'atterraggio a Capodichino: aperta un'inchiesta

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) ha aperto un' inchiesta di sicurezza sull'atterraggio di un volo della «Blue Air» proveniente da Bucarest, il 6 maggio scorso all'aeroporto di Capodichino.

L'aeromobile, durante l'atterraggio - classificato come incidente («heavy landing») - informa l'Ansv- «ha riportato danni strutturali nella parte posteriore».

Non vi sono stati feriti e tutti i passeggeri a bordo, nonostante momenti di paura, sono rimasti incolumi. Tecnici dell'Ansv hanno esaminato l'aeromobile per verificare i danni riportati e per acquisire la scatola nera.

L'inchiesta dell'Ansv dovrebbe durare un anno, ma l' Agenzia, sulla base degli elementi raccolti, potrebbe intanto emettere una raccomandazione di sicurezza. Nessun commento da parte di Gesac, che gestisce Capodichino. «Finchè c'è l' inchiesta in corso, non ci pronunciamo», viene sottolineato.