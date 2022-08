È stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 4 anni rimasto coinvolto in un incidente mentre era in scooter col padre due giorni fa al Vasto. Lo rende noto Fanpage.

L'incidente è avvenuto venerdì scorso. Il bambino era sullo scooter guidato dal padre quando è stato investito da un'auto. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.