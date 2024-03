Incidente stradale a Napoli nella serata di Pasqua. Il fatto si è verificato nei pressi del Museo Nazionale, nel centro città.

Un uomo sulla cinquantina è morto dopo essere stato investito da un bus che passava di lì. Sono in corso indagini per accertare la giusta dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto per strada, schiacciato poi dal mezzo di trasporto.