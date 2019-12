Incidente a Napoli: scontro frontale a Ponticelli, anziana finisce in ospedale

Una 72enne napoletana è ricoverata in ospedale dopo lo scontro frontale con un'auto, a Ponticelli. L'anziana era alla guida di una Fiat 500 quando, intorno alle ore 10.30 di questa mattina, è avvenuto l'impatto con una seconda vettura su via Attila Sallustro, nei pressi del Parco Fratelli De Filippo.



Nello schianto, la 72enne ha riportato numerosi traumi e la sua prognosi è riservata e in via di definizione, dal momento che attualmente, la donba è ricoverata in osservazione all'ospedale del Mare. A bordo della Fiat 500 c'era anche una passeggera rimasta illesa, così come il 41enne napoletano, conducente della seconda auto coinvolta, una Peugeot che non ha necessitato di assistenza sanitaria. Sul posto è intervenuta la pattuglia della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano che ha verificato che il 41enne napoletano non ha mai conseguito la patente.



Tutte le persone coinvolte nello scontro, sono abitanti nel rione popolare del posto e sono stati ascoltati dai poliziotti per ricostruire la dinamica dell'incidente che verrà accertata anche grazie ai rilievi planimetrici ed eventuali immagini della videosorveglianza di zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA