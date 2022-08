Incidente a Napoli Est, auto impazzita salta sullo spartitraffico e finisce contro tre vetture in sosta

Brutto incidente questa mattina a via delle Repubbliche Marinare, al confine tra Napoli e San Giorgio a Cremano. Una 30enne alla guida di un'utilitaria ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro tre vetture in sosta scavalcando anche lo spartitraffico. Solo il caso ha voluto che a quell'ora non ci fossero pedoni in strada o sui marciapiedi.

Soccorsa in ambulanza e accompagnata all'Ospedale del mare, la donna è stata spt