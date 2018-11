Venerdì 2 Novembre 2018, 08:46

TORRE ANNUNZIATA. Rocambolesco incidente quello avvenuto quasi all'una di notte su corso Vittorio Emanuele III, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo. Secondo le prime ricostruzioni, una fiat punto, vecchio modello, con 4 ragazzi a bordo, forze complice la velocità sostenuta, avrebbe urtato prima il cordolo di un marciapiede, poi alcuni dissuasori dal lato opposto, capovolgendosi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile e gli agenti di polizia del commissariato locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica precisa.Feriti i ragazzi all'interno dell'auto, uno in condizioni più gravi e gli altri in maniera meno grave.Tragedia sfiorata, secondo il racconto di alcuni ragazzi, visto che a quell'ora era ancora aperto un noto bar della città, a pochi metri dal luogo dell'impatto, e che proprio in quel momento vi erano all'esterno decine di giovani.