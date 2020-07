Napoli: incidente stradale per Nino Simeone, è ricoverato al Fatebenefratelli. Un'auto ha tamponato il suo scooter al corso Vittorio Emanuele

Incidente per Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli, ora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. L' episodio è avvenuto in tarda serata su corso Vittorio Emanuele che il consigliere stava percorrendo a bordo del proprio scooter quando, all'improvviso, è stato sbalzato dal mezzo.



Simeone che ha impattato violentemente contro il pavimento stradale, ha riportato fratture ad una spalla e un braccio ed è stato soccorso dal 118 e trasportato nel presidio su via Manzoni dove sarà sottoposto ad operazioni chirurgiche.



Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che ha predisposto i rilievi planimetrici e l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'incidente che sembrerebbe esser stata provocata dal tamponamento di un'auto.



Secondo una prima ricostruzione che resta da accertare, Simeone potrebbe essere caduto a causa di un veicolo che lo avrebbe tamponato, allontanandosi velocemente subito dopo l'impatto. Ultimo aggiornamento: 23:34