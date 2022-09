Guida sotto effetto di droga: schianto in Penisola Sorrentina, denunciato 27enne, motociclista in ospedale

Sorpassa le auto che lo precedono in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali, scontrandosi frontalmente con un motociclista.

A causare l'incidente, in piazza del Lauro a Meta di Sorrento, un 27enne di Boscoreale alla guida di una Nissan Micra. Il giovane, risultato positivo all'esame tossicologico per la cocaina, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi e guida sotto effetto di stupefacenti.

Il motociclista, 23 anni, di Castellammare di Stabia, è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli con prognosi riservata. Nell'impatto sono state coinvolte altre due auto: i rispettivi conducenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in sette e cinque giorni.